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  4. Türkiye'den teröre 230 kilometrelik kritik önlem

Türkiye'den teröre 230 kilometrelik kritik önlem

Türkiye sınırının güvenliği yaklaşık 30 kilometre derinlikte başlayacak.

Türkiye sınırının güvenliği yaklaşık 30 kilometre derinlikte başlayacak.

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Resulayn'ın doğu kırsalından başlayan hendek, sınırdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik öneme sahip M4 Yolu boyunca devam edip Tel Aybad'ın batısında son bulacak.

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Barış Pınarı Harekâtı bölgesini çepeçevre saracak.

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M4 yoluna paralel bir şekilde inşa edilen dev hendek yol üzerinde iki önemli kavşak noktasında bulunan Tel Temir ve Ayn İsa hattı boyunca devam edecek.

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