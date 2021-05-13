Türkiye'den teröre 230 kilometrelik kritik önlem
Türkiye sınırının güvenliği yaklaşık 30 kilometre derinlikte başlayacak.
Türkiye sınırının güvenliği yaklaşık 30 kilometre derinlikte başlayacak.
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Resulayn'ın doğu kırsalından başlayan hendek, sınırdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik öneme sahip M4 Yolu boyunca devam edip Tel Aybad'ın batısında son bulacak.
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Barış Pınarı Harekâtı bölgesini çepeçevre saracak.
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M4 yoluna paralel bir şekilde inşa edilen dev hendek yol üzerinde iki önemli kavşak noktasında bulunan Tel Temir ve Ayn İsa hattı boyunca devam edecek.
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