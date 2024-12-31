Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi ve Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte Suriye'den kaçarak Rusya'ya sığınmasının ardından Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı belli oldu.
Kaynak: NTV
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüşlerine ilişkin bilgi verdi.
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Suriye'de diktatör Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrası Suriye'ye günde ortalama bin 672 kişinin dönüş yaptığını belirten Yerlikaya, toplam sayının 35 bin 114 olduğunu söyledi.
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İşte Bakan Yerlikaya'nın NTV'ye yaptığı açıklamalarından satır başları:
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Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk. Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancı var. Bunların 2 milyon 905 bini Suriyeli.
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