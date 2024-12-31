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  4. Meğer akın akın gitmiyorlarmış! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi ve Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte Suriye'den kaçarak Rusya'ya sığınmasının ardından Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı belli oldu.

Kaynak: NTV
Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu - Resim: 1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüşlerine ilişkin bilgi verdi.

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Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu - Resim: 2

Suriye'de diktatör Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrası Suriye'ye günde ortalama bin 672 kişinin dönüş yaptığını belirten Yerlikaya, toplam sayının 35 bin 114 olduğunu söyledi.

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Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu - Resim: 3

İşte Bakan Yerlikaya'nın NTV'ye yaptığı açıklamalarından satır başları:

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Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu - Resim: 4

Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk. Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancı var. Bunların 2 milyon 905 bini Suriyeli. 

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