Türkiye'nin 14 yıldır bitmeyen projesi bir kez daha vatandaşı isyan ettirdi
Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşım kesildi. Tam 14 yıldır tamamlanamayan Kop Tüneli, bölge ulaşımındaki kronik sorunu bir kez daha ortaya koydu.
Bayburt-Erzurum kara yolu güzergâhında yer alan Kop Dağı Geçidi'nde, yoğun kar yağışının ardından sabah saatlerinde çığ meydana geldi.
Çığın kara yolunu tamamen kapatmasıyla birlikte ulaşım durdu, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışının ardından sabah saatlerinde düşen çığ, Bayburt-Erzurum kara yolunda ulaşımı tamamen kesti.
Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlatırken, güvenlik gerekçesiyle trafik kontrollü olarak durduruldu.
