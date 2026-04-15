Türkiye'nin 14 yıldır bitmeyen projesi yine yolda bıraktı!
Tam 14 yıldır tamamlanamayan Kop Tüneli, bölge ulaşımındaki kronik sorunu bir kez daha ortaya koydu. Doğu Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan stratejik Kop Dağı Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma tamamen kapandı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği bölgede sürücüler kontak kapatırken, 14 yıldır tamamlanamayan Kop Tüneli projesi yeniden gündeme geldi.
Kaynak: İHA
Erzurum'un Aşkale ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, ulaşımı durma noktasına getirdi.
Kop Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte, bölgede görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.
Tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yol güvenliği açısından bölgede bulunan sürücüler, kaza yaşamamak için Kop Geçidi şehitlik mevkiinde kontakları kapattı.
Sürücüler, gidiş-geliş olmak üzere her iki yönde de araç geçişlerinin durma noktasına geldiğini belirttiler. Kar yağışıyla birlikte oluşan buzlanma da ulaşımı olumsuz etkilerken, bölgede trafik tamamen durdu.
