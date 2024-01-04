Türkiye'nin 2 bin yıldır uyuyan fay hatları için süre doldu!

Onalan, "Türkiye'deki kamu kurumları ve üniversitedeki bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre, ülkemizde şu anda 500'e yakın deprem üretme potansiyeli olan fay var. 24 il ve yüzlerce ilçemiz bu fayların üzerinde yer alıyor. Ülkemiz ya fayların üzerine ya da en çok zararın olduğu alüvyon ovaların üzerine yerleşti. Sonuçta bir yüzyıl içerisinde neredeyse 200 bine yakın insanımızı kaybettik. Bu bir kader değildir" dedi.