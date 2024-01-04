Türkiye'nin 2 bin yıldır uyuyan fay hatları için süre doldu!
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, Türkiye'de 2 bin yıldır deprem üretmeyen fay hatları için sürenin dolduğunun ortaya çıktığını duyurdu.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, 1999 Körfez depreminin yer bilimleri ve diri fay araştırmaları açısından önemli bir tarih olduğuna dikkat çekerek, kıta içi diri faylar açısından Türkiye'nin dünyanın en önemli yerlerinden biri olduğunu söyledi.
Diri fayların Türkiye'ye çıkardığı çok ciddi bir fatura olduğunu ifade eden Onalan, 6 Şubat'ta binlerce insanın yaşamını yitirdiğini hatırlattı.
Onalan, "Türkiye'deki kamu kurumları ve üniversitedeki bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre, ülkemizde şu anda 500'e yakın deprem üretme potansiyeli olan fay var. 24 il ve yüzlerce ilçemiz bu fayların üzerinde yer alıyor. Ülkemiz ya fayların üzerine ya da en çok zararın olduğu alüvyon ovaların üzerine yerleşti. Sonuçta bir yüzyıl içerisinde neredeyse 200 bine yakın insanımızı kaybettik. Bu bir kader değildir" dedi.
Yerleşim alanlarının planlanırken jeolojik koşulların göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatan Onalan, İstanbul'dan başlayıp İzmir, Çanakkale, Muğla, Aydın ve Antalya'ya kadar bir yay çizildiğinde 30 milyon vatandaşın metropolde yaşadığını kaydetti.