Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği onlara emanet
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 25 milyon ton kapasitesiyle Türkiye'nin 3. büyük limanı olma özelliğini taşıyan Filyos Limanı'nın güvenliği jandarmaya emanet. Karadeniz'in doğal gazının karaya çıkartılacağı limanda jandarma ekipleri hem yaya hem de zırhlı araçlarla bölgenin güvenliğini sağlıyor.
Karadeniz`in doğal gazının karaya çıkartılacağı limanda jandarma ekipleri hem yaya hem de zırhlı araçlarla bölgenin güvenliğini sağlıyor.
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Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamında 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi`nde sona yaklaşıldı.
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Karadeniz`in en nitelikli ve Türkiye`nin 3. büyük limanı olma özelliğini taşıyan Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak.
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25 milyon ton kapasitesi ile Anadolu`nun Karadeniz`e açılacak olan kapısı olan Filyos Limanı`nın güvenliğini ise jandarma sağlıyor.
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