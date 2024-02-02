Türkiye'nin 9 şiddetinde depreme dayanıklı inşaatı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden en çok etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde hastaneler de zarar gördü. Yetkililerin çalışmaları sonucu 2023 Eylül ayında inşasına başlanan ve 40’a 40 çelik konstrüksiyon üzerine kolon, 30’a 30 kirişlerin bir birine bağlanmasıyla yapılan Nurdağı Acil Durum Hastanesi, 72 yataklı olup, 3 adet ameliyathane ve 1 adet kadın doğum ameliyathanesi ile hizmet verecek.