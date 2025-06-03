Türkiye'nin Adanalı süper nineleri torunlarına rakip oldu

9 çocuğu, 17 torunu olan 75 yaşındaki Havva Doğan ise, "Çok heves ediyorum. Okuyamadığım için çok üzülüyorum. Benim köyüm okullarımıza uzaktı. Kozan'ın en uzak köyünde yaşıyorduk. Okul vardı ama erkek çocukları giderdi. Benim babam hapisteydi, babaannem büyüttü. Akrabalar çok istedi ama bir ben kız çocuk olunca yollamadılar. Şimdi öğrenmek için kursa geliyorum. Torunum yardım ediyor ama yoruluyor. Öğrenmek biraz zor oluyor. Telefonumla çocuklarımı aramak istiyorum. Gurbette olunca onlar, onlar için öğrenmeyi çok istiyorum. Tüm ailemiz okumamıza destek oldu" diye konuştu.