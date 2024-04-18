Türkiye'nin ''ağlayan gelini"ne dokunan yanar: Cezası 244 bin 315 TL
Bitlis’in Hizan ilçesinde nesli koruma altında bulunan ters laleler açarken koparmanın cezası ise 244 bin 315 TL.
Kaynak: İHA
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Halk arasında 'ağlayan gelin' veya 'hüzün çiçeği' olarak bilinen ters laleler, Hizan ilçesinde bulunan Gayda Mezarlığı’nda açmaya başladı.
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Havaların ısınmasıyla birlikte açan ters laleler, doğaseverler ve fotoğraf sanatçılarından yoğun ilgi görüyor.
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Yılda 20 gün yaşayabilen ters lale, havaların ısınmasıyla beraber geçen yıla göre bu yıl erken çiçek açtı.
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