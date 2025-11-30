  1. Anasayfa
  4. Türkiye'nin akciğerleri kömüre döndü: 5 hektarlık ormanlık alan yandı!

Artvin’in Hopa ilçesinde sabaha karşı başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Kaynak: İHA
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yoldere ve Başoba köyleri arasında, saat 04.30’da çıktığı belirtilen yangın kısa sürede örtü yangını şeklinde ormanlık alana sıçradı. 

5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangına müdahale için Artvin Orman Bölge Müdürlüğü sahaya 4 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 1 su tankeri, iş makineleri ve yaklaşık 100 personel sevk etti. 

Çalışmalara ayrıca AFAD koordinesinde çevre il ve ilçelerin itfaiye birimleri, İl Özel İdaresi ekipleri, HOPAK başta olmak üzere arama-kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Yetkililer, yangının örtü yangını şeklinde devam ettiğini, kısmen kontrol altına alınsa da bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın söndürme ve soğutma çalışmalarını zorlaştırdığını aktardı.

