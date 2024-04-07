Türkiye'nin antika meraklıları bu pazarda buluşuyor

Çankaya`daki Ayrancı Mahallesi`nde her ayın ilk pazar günü kurulan, Türkiye`nin ve dünyanın birçok yerinden gelen yıllanmış süs eşyası, taş plak, saat, lamba, takı, oyuncak, çarık ve tarım aletlerinin sergilendiği pazar, başkentlilerin yanı sıra başka şehirlerden gelen antika tutkunlarıyla Ankara`da yaşayan yabancıları da ağırlıyor.