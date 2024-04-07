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Türkiye'nin antika meraklıları bu pazarda buluşuyor

Her ayın ilk pazar günü, koleksiyonerler Ankara'daki Ayrancı Antika Pazarı'nda bir araya geliyor.

Kaynak: AA
Türkiye'nin antika meraklıları bu pazarda buluşuyor - Resim: 1

Çankaya`daki Ayrancı Mahallesi`nde her ayın ilk pazar günü kurulan, Türkiye`nin ve dünyanın birçok yerinden gelen yıllanmış süs eşyası, taş plak, saat, lamba, takı, oyuncak, çarık ve tarım aletlerinin sergilendiği pazar, başkentlilerin yanı sıra başka şehirlerden gelen antika tutkunlarıyla Ankara`da yaşayan yabancıları da ağırlıyor.

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Türkiye'nin antika meraklıları bu pazarda buluşuyor - Resim: 2

Pazarda ilgi çeken stantlardan biri de 20 yıl önce hobi olarak başladığı koleksiyonerliği meslek edinen Köksal Gülcemal`in tezgahı.

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Türkiye'nin antika meraklıları bu pazarda buluşuyor - Resim: 3

Farklı ürünlerin yer aldığı tezgahta, Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren`in katıldığı programda taktığını öne sürdüğü gözlük dikkati çekiyor.

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Türkiye'nin antika meraklıları bu pazarda buluşuyor - Resim: 4

Gülcemal, Türkiye`nin dört bir yanını gezerek antika eşyalar topladığını söyledi.

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