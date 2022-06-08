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  4. Türkiye'nin aynı bedende nefes alan siyam ikizlerinden müjdeli haber

Türkiye'nin aynı bedende nefes alan siyam ikizlerinden müjdeli haber

İstanbul'da önceki gün gerçekleştirilen büyük bir operasyonla, Cezayirli siyam ikizi bebekler ayrıldı.

Türkiye'nin aynı bedende nefes alan siyam ikizlerinden müjdeli haber - Resim: 1

Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana durumu izlenen ve bu büyük ameliyatın hazırlığı aylarca süren siyam ikizlerinin, 3D iskelet ve organ modeli çıkarılarak ameliyat öncesi değerlendirmeleri yapıldı.

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Türkiye'nin aynı bedende nefes alan siyam ikizlerinden müjdeli haber - Resim: 2

İkizlerin ayrı kalplere sahip olduğu, ancak göğüs kemiklerinden birbirlerine yapışık olduğu için çok riskli ve uzun süren bir ameliyatla ayrılma işlemlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

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Türkiye'nin aynı bedende nefes alan siyam ikizlerinden müjdeli haber - Resim: 3

Siyam ikizi ayırma ameliyatları dünyada da çok nadiren gerçekleştiriliyor.

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Türkiye'nin aynı bedende nefes alan siyam ikizlerinden müjdeli haber - Resim: 4

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin lideri Prof. Dr. Karaaltın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yaklaşık 9 saat süren bir operasyon sonrası dünyada nadir rastlanan siyam ikizlerini yukarıda gördüğünüz fakat isimlerini teker teker sayamayacağım koca yürekli insanlardan oluşan ekibimiz sayesinde başarılı bir şekilde ayırdık" ifadelerine yer verdi.

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