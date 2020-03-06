Türkiye'nin az bilinen cennet köşeleri
Türkiye'de herkes tarafından bilinen rotalar her yıl yüzbinlerce kişiyi ağırlarken, adı çok fazla duyulmamış yerler de mevcut. İşte keşfedilmeyi bekleyen o cennet köşeleri...
Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Yalnız bu yerlerden bazıları her yıl çok sayıda ziyaretçiyi çekse de bazıları sahip oldukları güzelliklere rağmen pek fazla bilinmiyor. Sizin için sakin bir hafta sonu için kalabalıktan uzak pek fazla bilinmeyen yerleri listeledik...
ADALA
Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala beldesi, Üşümen Tepesi ile Dibek Dağı’nın arasından geçen Gediz Nehri’nin Salihli Ovası’na açıldığı düzlükte kurulmuş bir yerleşim merkezi. Termal ve kaplıca sevenler için burası ziyaret edilmesi gereken rotalardan.
Ayrıca antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve volkanik coğrafi yapısıyla dikkat çekiyor. Hermos Nehri’nin taşıdığı bereketi bağrında harmanlıyor. Vadi yürüyüşleri yapmak isteyenler için çevrede birçok imkân var. Görmeden dönmemeniz gereken yerler arasında Kurşunlu Kaplıcaları, Sart Antik Kenti ve Homeros Vadisi yer alıyor.
IŞIKLI GÖL
Denizli'de Çivril ovası üzerinde yer alan bir tatlısu Işıklı Gölü. Büyük Menderes Nehri'ni beseleyen kaynakların üzerinde, Akdağ'ın güneyindeki Çivril Ovası'nda bulunan Işıklı Gölü, 1968 yılına kadar doğal bir göl olarak varlığını sürdürüyordu. Ancak bu tarihten itibaren baraj gölüne dönüştürülen Işıklı Gölü, günümüzde Çivril Ovası'nın sulanması amacıyla kullanılıyor. Derinliği yaklaşık olarak 7 metre civarında olan Işıklı Gölü, bir tatlı su gölü olma özelliği taşıyor. Özellikle görsel güzelliğiyle doğaseverlerin uğrak noktası olmaya aday… Su kuşları için önemli bir yaşam, yumurtlama, kuluçka ve göç ortamı oluşturan göl, kerevit vebasının 1984 sonbaharında Türkiye'de görüldüğü ilk yer olarak da biliniyor.