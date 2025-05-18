Türkiye'nin beyaz cennetinde 20 otelden 16'sı kara listeye alındı
Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrası ''beyaz cennet'' olarak bilinen Uludağ'da yapılan denetimler sonucu 20 otelden 16'sının çalışma ruhsatı ve turizm işletme belgeleri iptal edildi. Yeni kayak sezonunda otellerin büyük bölümünün müşteri kabul edemeyebileceği belirtildi.
Türkiye'nin ilk ve önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ, doğal güzelliğiyle kayakseverler tarafından, 'beyaz cennet' olarak tanımlanıyor. 21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de 36'sı çocuk, 78 kişinin öldüğü yangının ardından Uludağ'da da mart ayında 'Kervansaray Otel'de çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.
Yangınlar sonrası, kayak merkezlerindeki otel ve tesisler de mercek altına alındı. 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Uludağ'da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özel otel ve konaklama tesislerinde incelemede bulundu.
Yapılan denetimler sonrası birçok tesiste olası yangın ve felakete karşı eksiklikler tespit edilip, verilen süre içinde bunların giderilmesi için işletme sahiplerine tebligat gönderildi.
Verilen süre içinde sorunları gidermeyen 16 otelin çalışma ruhsatları bağlı olduğu Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından, turizm işletmesi belgeleri de bakanlık tarafından iptal edildi. Bunun üzerine işletme sahipleri, alınan bu kararlar hakkında, ‘yürütmeyi durdurma kararı’ verilmesi için Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.