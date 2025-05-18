Türkiye'nin beyaz cennetinde 20 otelden 16'sı kara listeye alındı

Verilen süre içinde sorunları gidermeyen 16 otelin çalışma ruhsatları bağlı olduğu Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından, turizm işletmesi belgeleri de bakanlık tarafından iptal edildi. Bunun üzerine işletme sahipleri, alınan bu kararlar hakkında, ‘yürütmeyi durdurma kararı’ verilmesi için Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.