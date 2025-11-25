Türkiye'nin beyaz cennetinde lapa lapa kar yağışı
Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yeniden kar yağışı başladı.
Kaynak: DHA/İHA
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, 14 Kasım'da yağan kar ile beyaza bürünmüştü. Erciyes Kayak Merkezi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından yeniden beyaza büründü.
1 / 5
Kısa süreli kar yağışı sonrası yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
2 / 5
Yüksek kesimlerinin beyaz örtüyle kaplandığı Erciyes’te kayak sezonu hazırlıkları ise devam ediyor. (DHA)
3 / 5
4 / 5