Türkiye'nin beyaz cennetinde lapa lapa kar yağışı

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yeniden kar yağışı başladı.

Kaynak: DHA/İHA
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, 14 Kasım'da yağan kar ile beyaza bürünmüştü. Erciyes Kayak Merkezi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından yeniden beyaza büründü. 

Kısa süreli kar yağışı sonrası yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

Yüksek kesimlerinin beyaz örtüyle kaplandığı Erciyes’te kayak sezonu hazırlıkları ise devam ediyor. (DHA)

