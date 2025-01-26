Türkiye'nin beyaz cennetindeki 80 yıllık oteller tehlike saçıyor

Uludağ Dönüşüm Projesi rafa kalktı, yıkılması gereken oteller 50 yıllık süre kazandı

1945'li yıllardan kalma 80 yıllık otellerin yıkılması için o günkü Orman Bakanı Veysel Eroğlu döneminde Uludağ Dönüşüm Projesi kapsamında Birinci Bölgedeki tüm otellerin yıkılıp yerine yenilerinin inşa edilmesine karar verildi. 1. Bölgede o zamanki ismiyle Aydın Otel yıkılıp yerine Trend otel yapıldı. Kabine değişikliğine bağlı bakanlıklarında değişmesiyle oluşan boşluktan faydalanan otel işletmecileri yıkım için sürenin uzatılmasını talep etti. Yıkım için tanımlanan sürenin sonuncu günü birçok otele 50 yıllık ek süre verildi. Böylelikle 1. Bölgedeki tüm oteller süre uzatımı aldı. 2009'a kadar tüm otellerin yıkılıp yenilerinin yapılmaları gerekiyordu ancak bakan değişince proje rafa kalktı. Milli Parklar döneminde kaçak kat yaptıkları için bir çoğu mahkemelik olan 1. Bölge otellerinden hiç biri mahkeme kararı gereği tepeden yani en üst katlardan yapmaları gereken yıkımları gerçekleştirmedi. Genellikle kafeterya, restoran, kayak odası ve bar gibi alanlarında düzenlemeler yaptıran oteller gerekli metrekarelerde küçültme yaptıklarını bahane ederek otellerini dönüştürmedi. Bir süre sonrada yetki Alan Başkanlığına geçti ve Uludağ ile ilgili tüm süreç alan başkanlığına devredildi. Otellerin dönüşümü ile ilgili yapılan tasarım projeleri de askıya alındı.