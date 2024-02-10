Türkiye'nin beyaz cennetine bahar erken geldi
Bolu'nun normal şartlarda bu tarihlerde karlar altında olması gereken doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda, kış mevsiminde bahar havasını değerlendirmek isteyenler nedeniyle yoğunluk yaşandı.
Kaynak: AA
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda, kış mevsiminde bahar havasını değerlendirmek isteyenler nedeniyle yoğunluk yaşandı.
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Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, her mevsim ayrı güzelliğe bürünerek ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
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Ziyaretçilerin ilgisi nedeniyle tabiat parkının girişinde araç kuyruğu oluştu, park alanları doldu.
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Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü Gölcük'e gelenler, göl çevresinde yürüyerek, golf araçlarıyla göl turu atarak, belirlenen alanlarda piknik yaparak doğayla iç içe vakit geçirdi.
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