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Türkiye'nin beyaz cennetine bahar erken geldi

Bolu'nun normal şartlarda bu tarihlerde karlar altında olması gereken doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda, kış mevsiminde bahar havasını değerlendirmek isteyenler nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Kaynak: AA
Türkiye'nin beyaz cennetine bahar erken geldi - Resim: 1

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda, kış mevsiminde bahar havasını değerlendirmek isteyenler nedeniyle yoğunluk yaşandı.

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Türkiye'nin beyaz cennetine bahar erken geldi - Resim: 2

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, her mevsim ayrı güzelliğe bürünerek ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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Türkiye'nin beyaz cennetine bahar erken geldi - Resim: 3

Ziyaretçilerin ilgisi nedeniyle tabiat parkının girişinde araç kuyruğu oluştu, park alanları doldu.

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Türkiye'nin beyaz cennetine bahar erken geldi - Resim: 4

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü Gölcük'e gelenler, göl çevresinde yürüyerek, golf araçlarıyla göl turu atarak, belirlenen alanlarda piknik yaparak doğayla iç içe vakit geçirdi.

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