Türkiye'nin binlerce yıllık ''gelin odaları'' ziyarete açılıyor

Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan, içinde bir kral tahtı ile tutsakların cezalandırıldığı zindanın ve kayaların oyularak yapıldığı, taş merdivenlerle çaya ulaşıp su alındığı gizli bir geçidin de olduğu ‘Gelin Odaları’nın, turizme kazandırılması için, Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı koordinesinde, Tunceli Müzesi ve İl Kültür Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı.