Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı eriyor

Dünyayı etkisine altına alan ve Türkiye’de de etkili olan küresel ısınma, Ağrı Dağı üzerindeki buzulları da etkilemiş durumda. Her yıl dünyanın dört bir yanından dağcı grup ve turistlerin de akınına uğrayan Ağrı Dağı, aşırı bir erime sonucu yaz tırmanışlarını da ciddi durumda etkileyebilir. Buzulların erimesi sonucu her an bölgede heyelan korkusu da yöre halkı tarafından yaşanıyor.