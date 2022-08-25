Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı eriyor

Coğrafya Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Adem Yulu, Ağrı Dağı’nda genel anlamda buzullarda bir kaybın söz konusu olduğunu söyleyerek, “Ağrı Dağı 5 bin metre aşırı yüksekliği ile Doğu Anadolu’nun en yüksek dağı konumundadır. Ağrı Dağı bu yükseltisinden dolayı Kuvaterner’in Glasyal döneminde şiddetli buzullaşmalara da maruz kaldığı bilinmektedir. Özellikle dağın güney yamacında buzullar önemli derecede erimiş ve zirveye çekilmiştir. Bakı ve topoğrafyanın etkisi ile kuzey yamaçlarında ise buzular daha çok canlıdır. Ancak genel anlamda ciddi bir kayıp söz konusudur. Nitekim son yıllarda yapılan bazı akademik çalışmalar Ağrı Dağı’ndaki buzul örtüsünde önemli bir gerilemeyi işaret etmektedir. 2000li yılların başından itibaren gerilemenin giderek şiddetlendiği görülmektedir. Meteoroloji istasyonu verilerine göre de son yıllarda yağış değerlerinde azalma sıcaklık değerlerinde ise nispeten artış gerçekleştiği anlaşılmaktadır” dedi.