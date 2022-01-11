Türkiye'nin cenneti Bodrum'da kırmızı alarm: ''Dışarı çıkmayın'' anonsları yapıldı
Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'da yaşanan sel felaketiyle birlikte belediye ekipleri teyakkuza geçti. Vatandaşlara ''gerekmedikçe dışarı çıkmayın'' uyarısı yapıldı.
Muğla'nın cennet köşesi Bodrum’da önceki gün başlayan ve halen devam edan sağanak yağmur nedeniyle onlarca ev ve iş yeri sular altında kaldı. Yaşanan sel felaketi nedeniyle Bodrum Belediye ekipleri mesaiyi 24 saate çıkardı. Bir yandan destek hizmetleri su basan ev ve iş yerlerinin sularını boşaltırken, temizlik işlerine bağlı ekipler ise iş yerlerini, evleri ve mazgallarda biriken çöpleri temizliyor.
Gece gündüz yardım gidiyor
Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri dört gündür Bodrum’da etkili yağmurda zarar gören konutlarını, işyerlerini su basan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaçlar anında iletiliyor, 24 saat boyunca hizmet veren Kültür ve Sosyal İşler personeli vatandaşın ihtiyacı olan battaniye, yatak, yakacak, temizlik malzemesi ve gıdaları ulaştırmaya çalışıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, “Biz Bodrum Belediyesi olarak vatandaşımızın yanında olacağız. Başkanımız Ahmet Aras'ın verdiği talimat doğrusunda hasar tespiti yapıyoruz, belediyemizin imkanları çerçevesinde vatandaşımıza derman olmaya çalışıyoruz. AFAD, Muğla Valiliğimiz ve Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarla süreçte koordineli bir şekilde selden zarar gören vatandaşımıza destek olmaya hazırız. Belediye olarak günün ihtiyaçlarını 4 gündür halkımıza çözmek için çalışıyoruz” dedi.