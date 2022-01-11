Türkiye'nin cenneti Bodrum'da kırmızı alarm: ''Dışarı çıkmayın'' anonsları yapıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, “Biz Bodrum Belediyesi olarak vatandaşımızın yanında olacağız. Başkanımız Ahmet Aras'ın verdiği talimat doğrusunda hasar tespiti yapıyoruz, belediyemizin imkanları çerçevesinde vatandaşımıza derman olmaya çalışıyoruz. AFAD, Muğla Valiliğimiz ve Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarla süreçte koordineli bir şekilde selden zarar gören vatandaşımıza destek olmaya hazırız. Belediye olarak günün ihtiyaçlarını 4 gündür halkımıza çözmek için çalışıyoruz” dedi.