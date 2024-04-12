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Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı boyunca tatilcilerin akınına uğradı. Kuşadası'nda ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı - Resim: 1
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Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı - Resim: 2

Türkiye'nin turizm cenneti Kuşadası'nda, Ramazan Bayramı boyunca yoğunluk yaşandı.

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Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı - Resim: 3

Bayram ziyaretlerini yaptıktan sonra tatile başlayanların Kuşadası'nı tercih etmesiyle kente yakın illerden yerli turist akını oldu.

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Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı - Resim: 4

Günübirlik ziyaretçilerle birlikte Ramazan Bayramı'nda ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı. Kentin özellikle İzmir yönünden girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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