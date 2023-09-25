Türkiye'nin cenneti Fethiye'de yaz bitmedi
Türkiye'nin tatil cenneti Fethiye'de Eylül ayının sonlarına gelinmesine rağmen hava sıcaklıkları 35 derece civarında seyrediyor.
Fethiye’de sıcaklığın bir anda 35 derecelere çıkması ile yerli ve yabancı turistler sahilleri boş bırakmıyor.
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Ölüdeniz Kumburnu ve Belceğiz plajı ile Çalış plajı en yoğun günlerinden birini yaşadı.
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Ölüdeniz’de deniz suyu sıcaklığı 27.4 derece olarak ölçülürken, tatilciler Babadağ’dan yamaç paraşütü ile atlayıp günübirlik tekne turlarına katılıp su sporları yaparak günlerini gün ediyor.
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