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Türkiye'nin cenneti Fethiye'de yaz bitmedi

Türkiye'nin tatil cenneti Fethiye'de Eylül ayının sonlarına gelinmesine rağmen hava sıcaklıkları 35 derece civarında seyrediyor.

Türkiye'nin cenneti Fethiye'de yaz bitmedi - Resim: 1

Fethiye’de sıcaklığın bir anda 35 derecelere çıkması ile yerli ve yabancı turistler sahilleri boş bırakmıyor. 

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Türkiye'nin cenneti Fethiye'de yaz bitmedi - Resim: 2

Ölüdeniz Kumburnu ve Belceğiz plajı ile Çalış plajı en yoğun günlerinden birini yaşadı. 

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Türkiye'nin cenneti Fethiye'de yaz bitmedi - Resim: 3

Ölüdeniz’de deniz suyu sıcaklığı 27.4 derece olarak ölçülürken, tatilciler Babadağ’dan yamaç paraşütü ile atlayıp günübirlik tekne turlarına katılıp su sporları yaparak günlerini gün ediyor.

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Türkiye'nin cenneti Fethiye'de yaz bitmedi - Resim: 4
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