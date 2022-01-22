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Türkiye'nin cenneti Küre Dağları ''gelinliğini'' giydi

Her mevsim ayrı manzaralar sunan ve kar yağışının ardından beyaza bürünen Kastamonu'daki Küre Dağları havadan görüntülendi.

Türkiye'nin cenneti Küre Dağları ''gelinliğini'' giydi - Resim: 1

Küre Dağları`nın, Kastamonu`nun Küre ilçesindeki bölümlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı.

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Türkiye'nin cenneti Küre Dağları ''gelinliğini'' giydi - Resim: 2

Her mevsim ziyaretçilerine ayrı manzaralar sunan Küre Dağları`nda karın durmasıyla güneş yeniden kendini gösterdi.

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Türkiye'nin cenneti Küre Dağları ''gelinliğini'' giydi - Resim: 3

Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması, drone ile havadan görüntülendi.

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Türkiye'nin cenneti Küre Dağları ''gelinliğini'' giydi - Resim: 4
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