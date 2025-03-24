Türkiye'nin cenneti kurtuldu! Kekova'yı imara açacak plan mahkemeden döndü

RET KARARININ İPTALİ İSTENDİ

Bilirkişi kurulunun yüksek eğimli topoğrafik yapı ve doğal peyzaja sahip alanların kentsel yerleşme, gelişme alanı olarak imara açılmasının doğru olmadığı da kaydedilen başvuruda, bu alanları imara açan dava konusu planın uygun bulunmasının hukuka aykırı olduğu, bilirkişi kurulunun görüşünün izinsiz yapıların rant amaçlı yasallaştırılmasına yönelik hatalı bir görüş olduğu, planlarda kamu yararı gözetilmediği, yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğu iddialarıyla istinaf yolu ile kaldırılması istendi. Plan, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci Dava Dairesi tarafından temyiz yolu açık olmak üzere iptal edildi.