Türkiye'nin cennetinde korkutan balık ölümleri

İHA'nın haberine göre Büyük Menderes tahliye kanalında yine binlerce balığın öldüğünü belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle çiftçilerin bile ürünlerini sulamada zorluk çektiği bir yılı geçiriyoruz. Bölgede yaşayanların gözlemine göre, birkaç gün önce kanala siyah kirli bir suyun verildiğini ve daha sonra balıkların su yüzeyinde baygın bir şekilde dolaştığını, arkasından da ölümlerin meydana geldiğini söylediler. Büyük Menderes Nehri'nin içinde yürünebilecek seviyede sular azalmışken, tahliye kanalında ise sular hiç eksilmiyor. Menderes'ten su verilmeyen tahliye kanalında aslında şu anda bir su değil siyah bir sıvı akıyor. Bunun nedeni, endüstriyel tesislerin, fabrikaların, organize sanayi bölgelerindeki birçok işletmenin ağır metal ve kimyasallardan oluşan arıtmasız kirli atık sularının tahliye kanalına verilmesi” dedi.