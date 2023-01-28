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  4. Türkiye'nin cennetinden ''kara'' manzara! Burasının Marmaris olduğuna inanamazsınız!

Türkiye'nin cennetinden ''kara'' manzara! Burasının Marmaris olduğuna inanamazsınız!

Muğla’da sağanak yağış Marmaris, Datça, Seydikemer, Milas, Köyceğiz ilçelerinde yer yer taşkına neden oldu.

Türkiye'nin cennetinden ''kara'' manzara! Burasının Marmaris olduğuna inanamazsınız! - Resim: 1

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi`nde 2021 yılında çıkan orman yangınında tepelerdeki ormanlık alan yanmıştı. Yanan sahada kesim çalışmaları tamamlanırken, yağış sonrası dağlardan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.

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Türkiye'nin cennetinden ''kara'' manzara! Burasının Marmaris olduğuna inanamazsınız! - Resim: 2

Marmaris’teki sağanak yağış sonrası 11 kilometrelik Marmaris Atatürk, Kısayalı, Uzunyalı, Sitler ve İçmeler sahilinin mavisi kahverengiye dönüştü.

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Türkiye'nin cennetinden ''kara'' manzara! Burasının Marmaris olduğuna inanamazsınız! - Resim: 3

11 kilometrelik sahil havadan dron ile görüntülenirken, İçmeler sahilinde denizin azgın dalgaları kıyıyı dövdü.

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Türkiye'nin cennetinden ''kara'' manzara! Burasının Marmaris olduğuna inanamazsınız! - Resim: 4

Dron ile görüntülen Marmaris yat limanı, Atatürk Bulvarı ve Kısayalı sahili tamamen kahverengiye dönüşürken, Marmaris’in mavi ve turkuaz rengi kayboldu.

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