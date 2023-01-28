Türkiye'nin cennetinden ''kara'' manzara! Burasının Marmaris olduğuna inanamazsınız!
Muğla’da sağanak yağış Marmaris, Datça, Seydikemer, Milas, Köyceğiz ilçelerinde yer yer taşkına neden oldu.
Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi`nde 2021 yılında çıkan orman yangınında tepelerdeki ormanlık alan yanmıştı. Yanan sahada kesim çalışmaları tamamlanırken, yağış sonrası dağlardan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.
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Marmaris’teki sağanak yağış sonrası 11 kilometrelik Marmaris Atatürk, Kısayalı, Uzunyalı, Sitler ve İçmeler sahilinin mavisi kahverengiye dönüştü.
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11 kilometrelik sahil havadan dron ile görüntülenirken, İçmeler sahilinde denizin azgın dalgaları kıyıyı dövdü.
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Dron ile görüntülen Marmaris yat limanı, Atatürk Bulvarı ve Kısayalı sahili tamamen kahverengiye dönüşürken, Marmaris’in mavi ve turkuaz rengi kayboldu.
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