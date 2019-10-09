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  3. 09 Ekim 2019 10:19

Türkiye'nin cennetine sonbahar geldi! Kartpostallık görüntüler...

Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Türkiye'nin cennetine sonbahar geldi! Kartpostallık görüntüler...

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Türkiye'nin cennetine sonbahar geldi! Kartpostallık görüntüler...

Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

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Türkiye'nin cennetine sonbahar geldi! Kartpostallık görüntüler...

Türkiye`nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili`ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Türkiye'nin cennetine sonbahar geldi! Kartpostallık görüntüler...

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor.

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