Türkiye'nin cennetine sonbahar geldi! Kartpostallık görüntüler...
Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Türkiye`nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili`ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.