Türkiye'nin cennetine sonbahar geldi! Kartpostallık görüntüler...

Türkiye`nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili`ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

