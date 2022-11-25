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  4. Türkiye'nin cennetiydi... 4 gündür yanıyor!

Türkiye'nin cennetiydi... 4 gündür yanıyor!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı günlerdir bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın nedeniyle alev alev yanıyor.

Türkiye'nin cennetiydi... 4 gündür yanıyor! - Resim: 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı 4 gündür alev alev yanarken, itfaiye ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

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Türkiye'nin cennetiydi... 4 gündür yanıyor! - Resim: 2

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Nehil Sazlığı'nın orta kısmında kısa sürede büyüyerek yayıldı. 

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Türkiye'nin cennetiydi... 4 gündür yanıyor! - Resim: 3

Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarına devam ediyor.

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Türkiye'nin cennetiydi... 4 gündür yanıyor! - Resim: 4

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen alevler ve duman ilçe merkezinden görülürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor.

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