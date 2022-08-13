Türkiye'nin cennetiydi, dibi göründü

Tekirdağ'dan gezmeye gelen Adnan Yüksel de doğal kaynaklardan Tunca'nın temizlenmesi gerektiğini belirtip, "Tunca Nehri, gerçekten doğal kaynaklarımızın yok olmaması için temizlenmesi gerekiyor. Biraz suyun çekilmesiyle bayağı kötü görüntü çıkmış ortaya. Temizlenip daha güzel şeyler icra edilebilir. Kültür, turizm amaçlı daha güzel şeyler çıkabilir meydana. Edirne Belediyesi'nin bu konuda herhalde atacağı adımlarla daha güzel şeyler çıkar, diye düşünüyoruz. Ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Daha güzel şeyler bekliyorduk ama suyun çekilmesiyle ortaya daha kötü bir görüntü çıkmış" diye konuştu.