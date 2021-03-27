Türkiye'nin de aldığı Pfizer/BioNTech aşısından güzel haber

Türk bilim adamları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech SE ile ABD'li ilaç devi Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile ilgili kritik bir açıklama geldi. BioNTech aşısının en önemli dezavantajları arasında sayılan depolama koşullarında değişikliğe Avrupa Birliği'nden (AB) onay çıktı.