Türkiye'nin denizlerdeki gururu olacak! Silahlı İnsansız Deniz Aracı denize iniyor
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Mavi Vatan savunmasında kritik rol üstlenecek yerli üretim Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) seri üretimine başlanacağını açıkladı.
Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) SABAH'a konuşan Demir, hedefi insan kontrolü dışında imha ettiği şeklinde algı yaratılmaya çalışılan Kargu İnsansız Hava Aracı'na (İHA) ilişkin konuştu
Savunma sanayinin diplomasi açısından da çok önemli olduğunu belirten Demir, "Savunma sanayi sadece ticari teknik bir olay değil, önemli ölçüde ülke ilişkilerini etkileyen bir olay. Savunma sanayi çoğu zaman kapalı kapıları açıcı bir güç aktörü olarak masada" ifadelerini kullandı.
İnsansız sistemleriyle dünya markası olan Türkiye, göklerden sonra denizlerde de Denizkurdu 2021 Tatbikatı kapsamında ilk kez kullanılan Türkiye'nin ilk silahsız muharip deniz aracı SİDA ile iddiasını ortaya koydu. Demir, "Seri üretimi başlatıyoruz. İDA'ların da tek bir modelini değil birçok modelini göreceksiniz. İnsansız Kara Araçları'nın (İKA), birçok modelini göreceksiniz. Bunlar yavaş yavaş geliyor. Şu anda alt zeminde dipten çok önemli çalışmalar var" açıklamasında bulundu.
İHA ve SİHA'lara ilişkin başta terör örgütü olmak üzere algı oluşturmak isteyen odakları olduğunu kaydeden Demir, "İHA'lar hedef gözetmeksizin vuruyorlar" diyorlar. Bizim herhangi bir operasyonda, son emrin verilmesi konusunda sistemimizin ne kadar katı olduğunu herkes biliyor. TSK'nın disiplini herkesçe malum. O mekanizma içinde kimsenin keyfi hareket etme imkânı yok. Kargu İHA'nın, hedefi otonom olarak vurduğu ile ilgili haberler çıktı. Teknolojik olarak biz bu kabiliyeti sahaya çıkarabilecek durumda olmamıza rağmen, hiçbir zaman yüzde yüz belirlenmeyen bir hedefe angaje olmadı. Hedefin insan kontrolünde olduğunu söyledik" diye konuştu. Demir şöyle devam etti: