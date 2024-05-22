Türkiye'nin deprem bölgesinde yetişen yeşil altınından güzel haber
Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Ahmet Şahan, bu yıl halk arasında "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığında yüksek rekolte beklentisi olduğunu açıkladı.
Kaynak: AA
Antep fıstığında ağaçlardaki meyve tutumu yüksek rekolte beklentisi oluşturdu.
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Başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli tarımsal ürünlerinden Antep fıstığında "var yılı"yaşanması bekleniyor.
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Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü, fıstık bahçelerinde 60 kişilik ekiple inceleme yaparak her yıl olduğu gibi bu yıl da rekolte tahminini kamuoyuna duyuracak.
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Enstitü Müdürü Ahmet Şahan, Antep fıstığının Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer aldığını söyledi.
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