Türkiye'nin doğal akvaryumu koruma altına alındı: Dalış yasak!

Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, gölde artık dalışın yapılamayacak olmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Bu gölü dışarıdan görenler olduğu gibi, bir de bu işin sportif faaliyeti ve dalış anlamında önemli bir rolü vardı. Oraya da belli dönemlerde dalgıçlar dalıyordu. Gölün esas, altındaki o güzelliği herkes gördü” dedi.