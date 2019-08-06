Türkiye'nin ''doğal akvaryumu''na ziyaretçi yağıyor
Muğla'nın Ula ilçesinin turistik Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı'; su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balık ve kaplumbağaları ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.
Muğla'nın Ula ilçesinin turistik Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı'; su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balık ve kaplumbağaları ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.
Yerli- yabancı turistlerin akın ettiği, Gökova Körfezi'ne dökülen azmakta kişi başı 12,5 TL'ye tekne turu yapılıyor.
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı', tekne gezileriyle cazibe merkezi oldu.