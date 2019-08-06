SON DAKİKA
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Ağustos 2019 10:47

Türkiye'nin ''doğal akvaryumu''na ziyaretçi yağıyor

Muğla'nın Ula ilçesinin turistik Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı'; su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balık ve kaplumbağaları ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.

Türkiye'nin ''doğal akvaryumu''na ziyaretçi yağıyor

Muğla'nın Ula ilçesinin turistik Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı'; su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balık ve kaplumbağaları ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.

1/ 16
Türkiye'nin ''doğal akvaryumu''na ziyaretçi yağıyor

Yerli- yabancı turistlerin akın ettiği, Gökova Körfezi'ne dökülen azmakta kişi başı 12,5 TL'ye tekne turu yapılıyor.

2/ 16
Türkiye'nin ''doğal akvaryumu''na ziyaretçi yağıyor

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı', tekne gezileriyle cazibe merkezi oldu.

3/ 16
Türkiye'nin ''doğal akvaryumu''na ziyaretçi yağıyor

Akyakanın yanı başından, ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan 'Kadın Azmağı', doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM