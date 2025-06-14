Türkiye'nin doğal antibiyotiğine dünyadan talep yağıyor
İlaç sanayisinde de kullanılan Aksaray sarımsağında hasat başladı. Ata tohumundan organik olarak üretilen sarımsaklar yurt dışına hazırlanıyor. İlk olarak Rusya'ya ihraç edilen sarımsağa Almanya ve İspanya'dan da talep geldi.
Nüfusunun yüzde 80'nin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray, tarım ve hayvancılık üretimindeki birçok kalemde ülke genelinde sıralamada ilk 10 içerisinde yer alırken, sarımsak üretiminde de oldukça başarılı olan tarım kentinde ilk ve tek olarak üretilen organik sarımsakların hasadı başladı.
İlk olarak Rusya'ya gönderilen ve ülkede antibiyotik ilaç üretim fabrikalarında kullanılan sarımsağa bu yıl da ilgi artarak devam ediyor. Rusya'nın ardından Almanya ve İspanya da sarımsak talebinde bulunurken, bu yıl 200 ton rekolte beklenen sarımsaklar yurtdışı için hazırlanıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı organik tarım sertifikalı sarımsaklar içerisindeki selenyum ile germanyum oranı yüksek olması ve etkili aroması nedeniyle ile tercih ediliyor.
"Aileme üretim desteği için İngiltere'den Aksaray'a geldim"
İngiltere'de lise ve üniversite okuyup ailesine sarımsak üretiminde destek olmak için memleketi Aksaray'a gelen Uğur Öngün (34), babası Aydın Öngün'e (67) ait üretim alanında sarımsaklar için iç ve dış pazar desteği sağlıyor. Üretimi de çeşitli ekipmanlarla artıran Uğur Öngün, "Ailem sarımsak üretimi yapıyordu. Ben İngiltere'de lise, üniversite, yüksek lisansımı bitirdim. Aileme nasıl katkıda bulunabilirim diye aileme sarımsak üretiminde destek olmak için ülkeye geldim. Türkiye'de sarımsak satışında büyük sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları nasıl aşabiliriz diye dış pazar çalışmaları yaptım. İlk olarak 2017 yılında Rusya'ya sarımsak ihracatı yaptık. Sonraki yıllarda da ihracatın devamı geldi ve bizden daha fazla ürün istediler. Buna dayalı biz bu ata tohumumuzu daha çok üretim alanını geliştirerek bu yıl 150-200 ton arasında bir rekolte alıyoruz" diye konuştu.