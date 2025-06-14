Türkiye'nin doğal antibiyotiğine dünyadan talep yağıyor

"Aileme üretim desteği için İngiltere'den Aksaray'a geldim"

İngiltere'de lise ve üniversite okuyup ailesine sarımsak üretiminde destek olmak için memleketi Aksaray'a gelen Uğur Öngün (34), babası Aydın Öngün'e (67) ait üretim alanında sarımsaklar için iç ve dış pazar desteği sağlıyor. Üretimi de çeşitli ekipmanlarla artıran Uğur Öngün, "Ailem sarımsak üretimi yapıyordu. Ben İngiltere'de lise, üniversite, yüksek lisansımı bitirdim. Aileme nasıl katkıda bulunabilirim diye aileme sarımsak üretiminde destek olmak için ülkeye geldim. Türkiye'de sarımsak satışında büyük sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları nasıl aşabiliriz diye dış pazar çalışmaları yaptım. İlk olarak 2017 yılında Rusya'ya sarımsak ihracatı yaptık. Sonraki yıllarda da ihracatın devamı geldi ve bizden daha fazla ürün istediler. Buna dayalı biz bu ata tohumumuzu daha çok üretim alanını geliştirerek bu yıl 150-200 ton arasında bir rekolte alıyoruz" diye konuştu.