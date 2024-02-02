Türkiye'nin en acı fotoğraf sergisi kapılarını açtı

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, sergide yer alan fotoğrafların hikayelerinin kendileri için önemini vurgulayarak "Sergide, deprem bölgesinde sahada çalışan arkadaşlarımızın Antakya'da çektikleri fotoğraflar yer alıyor. Fotoğrafların hepsi değişik kişiler tarafından çekilmiş, zamanda kalmış, birkaç saniyelik hikayeler. Bu hikayeler bizim için çok önemli. Fotoğraftaki insanlar için çok önemli, Tabii Antakya için de çok önemli" dedi. Sergide yer alan fotoğrafların çalışanların ortak kararıyla seçildiğini belirten Bilgin, "Sergi için fotoğrafları seçme süreci çok doğal oldu. Arkadaşlar bir araya gelerek çektikleri fotoğrafları, hem fotoğraftaki insanları buldularsa onlarla paylaştılar, hem de kendi aralarında bu fotoğrafları paylaşıp öyle karar verdiler" diye konuştu.