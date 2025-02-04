Türkiye'nin en acı platformu: Asrın felaketinden beri kayıplar...

Platformun sözcüsü Sema Güleç de 24 yaşındaki oğlu mimar Mustafa Batuhan Güleç'i diğer ailelerle birlikte arıyor. Güleç, "İskenderun'da Güleryüz Apartmanı'ndaydı. Herkes çıktı ancak oğluma ulaşamadık. Bazı görgü tanıkları, enkazdan çıkarılırken gördüklerini ve yaşadığını söylediler. Beyaz bir arabaya bindirmişler. 8 gün enkazda bekledik ama çıkmayınca Türkiye'nin dört bir yanına dağıldık. Hastanelere, mezarlıklara, morglara baktık. Meclis'e de birkaç kez gittik ama sonuç alamadık. Sonrasında platformu kurduk. Sosyal medyadan yaptığımız çalışmalar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dikkatini çekmiş. AFAD'tan davet ettiler. Onlar da kayıplarımızla ilgilenmeye başladılar" dedi.