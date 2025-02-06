Türkiye'nin en acı saati: Tam 2 yıldır 04:17'yi gösteriyor
Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman'da kentin simgesi olan saat kulesi 2 yıldır 04.17'yi gösteriyor.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Adıyaman'ın simgesi olan saat kulesinde de zaman durdu. Depremin meydana geldiği 04.17'de duran saat, depremin simgesi haline geldi.
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Adıyaman Belediyesi, vatandaşların talebi ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'ndaki saatlerde zamanın 04.17'de bırakılmasına karar verdi.
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Kulede 4 farklı yöne bakan saatlerin bulunduğu kavşakta çevre düzenlemesi yapıldı. Saat kulesinde depremin birinci yılında anma etkinliği düzenlenmişti.
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