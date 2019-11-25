Türkiye'nin en büyüğü olacak

Proje ortaklarından Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Projede Tarım ve Orman Bakanı sayın Bekir Pakdemirli'nin büyük desteği oldu. Burada 3 bin dönümlük bir arazi üzerinde 2 bin dönümde sera faaliyeti yapılacak. 2 bin dönümlük sera faaliyetinin alt yapı ve üst yapı yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar TL. Yılda 80 bin ton domates üretimi öngörülüyor. Böylece 150 milyon dolara yaklaşan bir girdi sağlanacak. Üretilen ürünlerin birçoğu ihraç edilecek."



