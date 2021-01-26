Türkiye'nin en büyük 2. mağarası Oylat'ta kış ayında sıcaklık 18 derece

Bursa'da 3 milyon yıllık tarihi bulunan Oylat Mağarası’na girenler, dışarıdaki soğuk havaya rağmen 18 derece sıcaklık ile karşılaşıyor. Mağaradaki sıcaklık yaz ve kış aylarında 18 derece olarak ölçülüyor.

