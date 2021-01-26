Türkiye'nin en büyük 2. mağarası Oylat'ta kış ayında sıcaklık 18 derece
Bursa'da 3 milyon yıllık bir tarihe sahip olan ve Türkiye’nin en büyük ikinci mağarası olan Oylat Mağarası'nda Ocak Ayı'nda 18 derece hava sıcaklığı yaşanıyor.
Bursa'da 3 milyon yıllık tarihi bulunan Oylat Mağarası’na girenler, dışarıdaki soğuk havaya rağmen 18 derece sıcaklık ile karşılaşıyor. Mağaradaki sıcaklık yaz ve kış aylarında 18 derece olarak ölçülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu İnegöl ilçesindeki Oylat Deresi’nin batı kıyısında bulunan Oylat Mağarası, sıcak havasıyla şaşkına çeviriyor.
Fay hatları üzerinde yer alan bölgede, meydana gelen depremler sonrası suların aşındırmasıyla oluşan mağaranın içi, yaz ve kış aylarında ortalama 18 derece olarak ölçülüyor.