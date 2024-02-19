Türkiye'nin en büyük 7'nci gölü yok oluyor

Prof. Dr. Gülle, "Burdur Gölü ve diğer göllerde susuzluk artık sinyal vermiyor, acı acı siren çalıyor. Gölün havzasında suya olan talep o kadar arttı ki artık göl beslenemiyor. Sonuç olarak, bütün verileri ortaya koyduğumuzda, Burdur Gölü'ndeki bu azalışın bu yüzyıl içerisinde telafisi artık mümkün görünmüyor. Giderek küçülen bir göle alışmalıyız artık" dedi.