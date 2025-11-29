Türkiye'nin en büyük 7'nci gölünde içler acısı manzara

'MAALESEF GÖLÜMÜZ ÇOK ÇEKİLDİ'

Fatih Kılıçaslan, "Burdur'da yaklaşık 15 yıldır yamaç paraşütü yapıyoruz. Avşar Tepe'den atladığımızda gölün çekilen alanlarını net şekilde görebiliyoruz. Yaklaşık 10 yıl önce göldeki iskelemiz, su içerisindeyken şimdi gölden metrelerce uzaklaştı. Bu durum bizi gerçekten çok üzüyor" dedi. Gölün çekilmesinin kendilerine mutsuzluk ve umutsuzluk verdiğini söyleyen Kılıçaslan, "Şu anda yamaç paraşütüyle indiğimiz alanda daha önceki yıllarda su vardı. Maalesef gölümüz çok çekildi. Buradan yetkililerimize sesleniyorum. Gölümüzü kurtarma yönünde gayretleri olursa, bize böyle müjdeli haberler verilirse çok seviniriz" diye konuştu.