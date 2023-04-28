Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsü açılıyor
Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan 1669 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, törenle ulaşıma açılacak.
Çukurova ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan köprü açılışa hazır.
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Seyhan Nehri'nin iki yakası birleşecek, Adana şehir merkezinin trafiğinde büyük rahatlama sağlanacak.
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Köprü, uzunluğu ve genişliği bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük köprüsü, Seyhan Nehri'nin yeni gerdanlığı olacak.
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Bin 669 metre uzunluğundaki devasa köprü 40 metre genişliğinde ve orta kısmından raylı sistem de geçecek şekilde tasarlandı.
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