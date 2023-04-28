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Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsü açılıyor

Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan 1669 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, törenle ulaşıma açılacak.

Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsü açılıyor - Resim: 1

Çukurova ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan köprü açılışa hazır.

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Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsü açılıyor - Resim: 2

Seyhan Nehri'nin iki yakası birleşecek, Adana şehir merkezinin trafiğinde büyük rahatlama sağlanacak.

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Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsü açılıyor - Resim: 3

Köprü, uzunluğu ve genişliği bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük köprüsü, Seyhan Nehri'nin yeni gerdanlığı olacak.

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Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsü açılıyor - Resim: 4

Bin 669 metre uzunluğundaki devasa köprü 40 metre genişliğinde ve orta kısmından raylı sistem de geçecek şekilde tasarlandı.

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