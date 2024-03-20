Türkiye’nin en büyük GES'inde elektrik üretimi başladı
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, kamu eliyle orta gerilim seviyesinde sisteme bağlanmış Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali (GES) projesinin yapımı tamamlanarak elektrik üretmeye başladı.
Enerji birim fiyatlarındaki yüksek maliyetleri azaltmanın yanı sıra kentteki toprak, hava, su kirliliğini minimuma indirmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi’nde kamu eliyle orta gerilim seviyesinde sisteme bağlanmış Türkiye’nin en büyük GES projesine imza attı.
850 dönüm alan üzerine kurulan GES projesi kapsamında sahaya 121 enerji nakil hattı direği dikilirken, 6 bin 600 metre uzunluğunda orta gerilim kablosu çekildi. Alana toplam 125 bin 901 adet güneş paneli monte edildi. Yapımı tamamlanan GES, geçen hafta itibariyle elektrik üretimine başladı. Üretilen elektrik, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ana sistemine aktarılıyor. 45 KW üretim gücüne sahip GES güneş enerjisinden yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek.
Büyükşehir Belediyesi’nin SASKİ kanalizasyon terfi merkezleri, içme suyu arıtma tesisleri, hafif raylı sistem tramvayları, beton santralleri, konkasör tesisleri başta olmak üzere birçok tesisinin orta düzeyde tükettiği elektrik maliyetlerini büyük oranda düşürecek GES projesi, elektrikli otobüslerin enerji tüketimi ihtiyacını da karşılayacak. Proje, kurum bütçesine yılda yaklaşık 250 milyon TL tasarruf sağlayacak. Projenin kurum bütçesine sağlayacağı katkılarla yaklaşık 4 yılda kendini amorti edeceği belirtildi. Proje kapsamında 22 Şubat 2023’te yüklenici firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra Projelendirme ve fizibilite çalışmalarının ardından Haziran 2023’te sahada çalışmalara başlandı.