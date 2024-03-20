Türkiye’nin en büyük GES'inde elektrik üretimi başladı

Büyükşehir Belediyesi’nin SASKİ kanalizasyon terfi merkezleri, içme suyu arıtma tesisleri, hafif raylı sistem tramvayları, beton santralleri, konkasör tesisleri başta olmak üzere birçok tesisinin orta düzeyde tükettiği elektrik maliyetlerini büyük oranda düşürecek GES projesi, elektrikli otobüslerin enerji tüketimi ihtiyacını da karşılayacak. Proje, kurum bütçesine yılda yaklaşık 250 milyon TL tasarruf sağlayacak. Projenin kurum bütçesine sağlayacağı katkılarla yaklaşık 4 yılda kendini amorti edeceği belirtildi. Proje kapsamında 22 Şubat 2023’te yüklenici firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra Projelendirme ve fizibilite çalışmalarının ardından Haziran 2023’te sahada çalışmalara başlandı.