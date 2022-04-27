Türkiye'nin en büyük ikinci tahıl ambarında kuraklık alarmı

'ŞU ANDA KURAKLIK SİSTEMİNE GİRDİK'

Yağışların başlamadığı takdirde üreticinin tarlasını sulamak zorunda kalacağı ve bu nedenle de yer altı sularının yok olacağını ifade eden Buluşan, şöyle konuştu:

"Yağışların güzel olacağını düşündük. Ama son 1 aydır yağışların olmaması, ılıman ve rüzgarlı hava toprağın tavını aldı. Bu nedenle şu anda kuraklık sistemine girdik. Eğer yağışlar sürmezse üretici tarlasını her gün sulamak zorunda kalacak, bu da yeraltı sularını yok edecek. Buğday ve arpa gibi ekinlerimizin boyu yaklaşık 1 karışı buldu. Şu anda çok güzel renkleri var. Soğuk havalardan sonra sıcağın gelmesinin ekinlere çok faydası oldu. Ama 1 hafta-10 gün sonra bunların bu rengini bulamayız, sararmaya başlarlar. Sulamadığımız takdirde ya da yağmurlar gelmediğinde ekinlerden de mahrum kalırız. Geçen seneki gibi yüzde 40-50 verimlilikte kalırız. Bu da bizim üreticimizin üretimini, gelirini etkiler. Ülkenin de bir sorunu olarak karşımıza çıkar. Bir bardak suyun çok önemi var. Mutfakta veya evlerde tükettiğimiz su değil; tarlada kullandığımız su ülke için çok önemli. Ülkede here yere mısır, ayçiçeği ekilmemeli. Bu ülkede planlı üretim ve pazar yapmadığımız takdirde, hiçbir şeyin karşılığını alamayız. Üretici de, tüketici de alamaz."