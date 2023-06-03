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Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın paniği

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük termik santralinde bakım sırasında yangın çıktı.

Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın paniği - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Afşin-Elbistan arasında Çoğulhan bölgesinde yer alan B termik santralinin 3'üncü ünitesinin baca gazı arıtma sistemine (FCD) bakım yapıldığı sırada yangın çıktı.

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Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın paniği - Resim: 2

İhbar üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın paniği - Resim: 3

Ekiplerin müdahale ettiği yangına helikopterle de destek verildi.

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Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın paniği - Resim: 4

Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile tamamen kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri başladı.

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