Türkiye'nin en çok altın ve döviz alan illeri belli oldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'de en çok altın ve dövize yatırım yapan iller belli oldu.
Dünya çapında en yüksek altın rezervine sahip ülkeler listesinin zirvesinde ABD 8.133 ton ile yer alırken, onu Almanya (3.350 ton) ve İtalya (2.452 ton) izledi. Türkiye ise 635 tonluk rezervle dünyada 10’uncu sırada yer alıyor.
Türkiye'de yatırımcıların altına olan ilgisi ise devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre en çok altın ve döviz alan şehirler belli oldu.
En çok altın alan il Rize
Dünya gazetesinden Naki Bakır'ın haberine göre, altın hesabı oranı en yüksek iller arasında Rize, Çankırı ve Malatya öne çıktı. Toplam mevduat miktarı, son bir yılda %40,7 artışla 23,2 trilyon TL’ye ulaştı. Bunun 14 trilyon TL’si Türk lirası, 8,5 trilyon TL’si döviz cinsi mevduat olarak kaydedildi.
En çok döviz alan il Aksaray
Diğer yandan, toplam mevduat içinde döviz payı en yüksek il Aksaray oldu. Kentte toplam mevduatın %53,9’u döviz hesaplarından oluştu. Aksaray'ı, Yozgat ve Karaman takip etti.
Döviz hesabının en fazla olduğu kentler şöyle sıralandı:
Yozgat, Karaman, Bingöl, Elazığ, Bayburt, Nevşehir, Gümüşhane, Kütahya, Rize.
Mevduat döviz oranı en düşük iller Ardahan, Şanlıurfa, Bitlik, Hakkari, Kars oldu.