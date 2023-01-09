Türkiye'nin en çok döviz alan illeri belli oldu

Yılın ilk 9 ayında TL tasarruflarda en büyük artış yüzde 119 ile Kırşehir'de gerçekleşti. Kentte mevduat büyüklüğü 2 milyar liradan 4,4 milyar liraya çıktı.

Onu Yozgat yüzde 112 artışla takip ediyor. Yozgat'ta 2021 sonunda 2,4 milyar lira olan tasarruf oranı Eylül sonunda 5,1 milyar liraya yükseldi.