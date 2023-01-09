Türkiye'nin en çok döviz alan illeri belli oldu
Kur korumalı mevduat uygulamasının ardında Türk Lirası birikimlerde artış yaşandı. Son bir yılda dövizi artan tek şehir Antalya olurken, döviz mevduat oranında ise Aksaray yine birinci sırada yer aldı.
Kur korumalı mevduat 21 Aralık 2021'de devreye alındı. Aradaki 1 yıllık sürede TL'ye dönüşler arttı.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bağlı Fintürk verilerine göre, 81 ilin 80'inde döviz mevduatlarında çözülme yaşandı.
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Sadece Antalya'da döviz mevduatı oranı yüzde 2,8 oranında arttı.
Uzmanlar, bunun savaş nedeniyle kente yerleşen Ruslardan kaynaklanabileceğini belirtiyor.
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Yılın ilk 9 ayında TL tasarruflarda en büyük artış yüzde 119 ile Kırşehir'de gerçekleşti. Kentte mevduat büyüklüğü 2 milyar liradan 4,4 milyar liraya çıktı.
Onu Yozgat yüzde 112 artışla takip ediyor. Yozgat'ta 2021 sonunda 2,4 milyar lira olan tasarruf oranı Eylül sonunda 5,1 milyar liraya yükseldi.
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