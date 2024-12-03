Türkiye'nin ''en çok yastık altı altın yatırımı'' yapan illeri belli oldu
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan altında il il en çok altın alan ve en çok yastık altı yapan iller belli oldu.
Ekonomik dalgalanmalar ve yatırım için güvenli liman arayışları vatandaşların altını birikim aracı olarak görmesine neden olmaya devam ederken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı verilere göre, altın mevduatında zirvede yer alan şehirler ve toplam mevduat değerleri dikkat çekti.
Türkiye genelindeki altın mevduatlarının neredeyse yarısından fazlası üç büyük şehirde toplanmış durumda.
İstanbul, 439,79 milyar TL ile listenin başında yer alıyor. Onu, 149 milyar TL ile başkent Ankara ve 78,98 milyar TL ile İzmir takip ediyor. Bu üç şehir, toplam altın mevduatının yüzde 50,2’sine sahip.
Dünya Altın Konseyi’nin tahminlerine göre Türkiye’de toplam 4.500-5.000 ton civarında altın yastık altında tutuluyor. Bu durum, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde fiziki altın birikimlerinin hâlâ önemli bir yatırım aracı olduğunu ortaya koyuyor.