Türkiye'nin en güvenilir kurumları belli oldu! Diyanet'in sırası dikkat çekti

Adalet ve Diyanet'e güven şaşırttı

Türkiye'nin en çok güvendiği kurum listesinde yargı kurumları yüzde 4.5 gibi düşük bir güven onayı aldı. Listede Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeri de şaşırtıcı oldu. Diyanet'e güvende yüzde 3.1 ile çok düşük çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı neredeyse bankalarla (yüzde 3) aynı oranda çıktı. Aynı şekilde üniversitelere güven de çok düşük.