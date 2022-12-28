Türkiye'nin en güvenilir kurumları belli oldu! Diyanet'in sırası dikkat çekti
ASAL Araştırma'nın ''Türkiye'nin en güvenilir kurumları'' anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Türkiye'nin en güvenilir kurumları hangileri sorusunu yönelten ASAL Araştırma ilginç sonuçlar elde etti. Bir dönem ilk sıradaki yerini kaybeden TSK yeniden en güvenilir kurum sıralamasında birinci sıraya otururken, ikinci sırayı Jandarma, üçüncü sırayı Emniyet aldı. Türkiye'nin istihbarat kurumu MİT ise listede 4. sırada yer aldı. Tabloda medyanın en son sıralarda yer alması dikkat çekerken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son sıralarda yer aldığı görüldü.
TBMM, Cumhurbaşkanlığı ortalarda
Asal'ın yaptığı ankette güvenlik güçlerinden sonra en çok güvenilen kurum listesinde meclis ilk beşte bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı makamı ise en güvenilir kurum anketinde 6. sırada yer aldı. TBMM ve cumhurbaşkanlığına karşılık Siyasi Partiler listenin sonlarında kaldı.
Adalet ve Diyanet'e güven şaşırttı
Türkiye'nin en çok güvendiği kurum listesinde yargı kurumları yüzde 4.5 gibi düşük bir güven onayı aldı. Listede Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeri de şaşırtıcı oldu. Diyanet'e güvende yüzde 3.1 ile çok düşük çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı neredeyse bankalarla (yüzde 3) aynı oranda çıktı. Aynı şekilde üniversitelere güven de çok düşük.
RTÜK , TÜİK, ÖSYM, Medya en az güvenilen kurum
Asal anketinde Türkiye'nin en az güvenilen kurumları RTÜK, TÜİK, ÖSYM ve medya kurumları oldu.